Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi. Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.