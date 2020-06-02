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İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi. Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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