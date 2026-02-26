×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Camide bir garip olay: Ayakkabısını bulamayınca görevlilere saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Cami#Ayakkabı#Diyarbakır
Camide bir garip olay: Ayakkabısını bulamayınca görevlilere saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 11:36

Diyarbakır’da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teravih namazı için camiye gelen kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı, ardından görevlilerin yanına gitti.

Camide bir garip olay: Ayakkabısını bulamayınca görevlilere saldırdı

Görevlilerle tartışan şüpheli, daha sonra 3 personele saldırdı. Bir görevliyi yanlarında 2 çocuk varken iterek yere düşüren, yanlarındaki kadının elindeki çantayı alıp personele fırlatan, daha sonra diğer görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu.

Camide bir garip olay: Ayakkabısını bulamayınca görevlilere saldırdı

Haberin Devamı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Cami görevlileri darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide bir garip olay: Ayakkabısını bulamayınca görevlilere saldırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cami#Ayakkabı#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!