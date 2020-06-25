Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl hapis

Olay, geçen yıl 3 Nisan günü, Karakeçili Azap Ahmet Sokak'taki Azap Ahmet Cami'nin şadırvanında meydana geldi. İddiaya göre simitçi Mehmet Sarıoğlu, eski kiracısının kızı C.E.'ye, cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, tuvaletin kapısını kilitleyerek, şüphelinin gitmesine izin vermedi. İhbar üzerine gelen polis, Mehmet Sarıoğlu'nu gözaltına aldı. Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'GÖNDERMEK İSTEDİM, GİTMEDİ'

Mehmet Sarıoğlu hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çoruğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sarıoğlu, "O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Cezaevinde benimle alay ediyorlar, tahliyemi istiyorum” dedi. Sarıoğlu, 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, adliye binası önünde yaptıkları açıklamada, karara sevindiklerini söylediler.