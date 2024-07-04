Cami saldırganından pişkin savunma

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İstanbul’da 8 Ocak 2024’te Ömer Salgın, Fatih Camisi’nin imamı Galip Usta’ya, “Hocam bir şey sorabilir miyim?” diye yaklaşıp bıçakla saldırmıştı. Salgın kendisini ayırmaya çalışan 2 kişiyi de yaralamıştı. 34.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın katıldı. Tutuklu sanık Ömer Salgın savunmasında özetle şunları söyledi:





“Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. Kendi dünyamda bir tepki oluşmaya başladı. Kendi içimde bir sıkıntı yaşamaya başladım. Bu zamanda imamlar dinimizde vasfedilen imamların görevini yapmıyorlar. Bir kurtuluş arıyordum, ‘Neden bu vaziyetteyim?’ diye. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum. İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu” dedi.Ömer Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet savcısına göndererek duruşmayı erteledi.