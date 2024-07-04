×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cami saldırganından pişkin savunma

Güncelleme Tarihi:

#Galip Usta#Bıçaklı Saldırı#DAVA
Cami saldırganından pişkin savunma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta ve 2 kişiye bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın, 34.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ifade verdi. Salgın, "Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul’da 8 Ocak 2024’te Ömer Salgın, Fatih Camisi’nin imamı Galip Usta’ya, “Hocam bir şey sorabilir miyim?” diye yaklaşıp bıçakla saldırmıştı. Salgın kendisini ayırmaya çalışan 2 kişiyi de yaralamıştı. 34.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın katıldı. Tutuklu sanık Ömer Salgın savunmasında özetle şunları söyledi:

Cami saldırganından pişkin savunma



“Camide kulağıma bazı şeyler çarpmaya başladı, kitaptakilerle imamların söylediği uyuşmuyordu. Kendi dünyamda bir tepki oluşmaya başladı. Kendi içimde bir sıkıntı yaşamaya başladım. Bu zamanda imamlar dinimizde vasfedilen imamların görevini yapmıyorlar. Bir kurtuluş arıyordum, ‘Neden bu vaziyetteyim?’ diye. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum. İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı ve olan oldu” dedi.

Ömer Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet savcısına göndererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galip Usta#Bıçaklı Saldırı#DAVA

BAKMADAN GEÇME!