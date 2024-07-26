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Cami imamını okla vuran saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı

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#Bağcılar#İmam#Ok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 11:43

Bağcılar'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın elinde yay ve okla camiye gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru’yu omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, imam Kuru ise taburcu edildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye doğru yürüdüğü görülüyor.

 

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#Bağcılar#İmam#Ok

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