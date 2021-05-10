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DHA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma

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Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mesir Camii hoparlöründen okunan kasidede geçen ’Oruç tutmayanın başın ağrısı’ cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Manisa Valiliği okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi’nde hoparlörden dün gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imam hatibi Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen ’Oruç tutmayanın başın ağrısı’ cümlesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ’Oruç tutmayanın başı ağrısın’ beddua olarak yorumlanan kaside sonrası harekete geçen Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

Kasidenin sözleri şöyle:

Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri ramazan merhaba

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