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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim

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Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Burak Işık’ın (31) katil zanlısı Hakan P., 200 kameradan yaklaşık 700 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Hakan P. ifadesinde, daha önce aynı caminin bahçesinde kavga ettiği Burak Işık ve 2 arkadaşını öldürmek için peşlerine düştüğünü, yanlarındaki arkadaşları da ayrılınca Işık’ı öldürdüğünü söyledi.

Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim
Çorlu’da önceki gün Camaliye Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki tarihi Fatih Camii’nin avlusunda Burak Işık, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Katil, cinayette kullandığı bıçağı da Işık’ın sırtına saplanmış halde bıraktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasından, 700 saatlik görüntüyü izleyerek, katil zanlısının Hakan P. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Hakan P., Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti. Olay, günü evden aldığı ekmek bıçağı ile birlikte Burak Işık ve onun iki arkadaşının peşine düştüğünü belirten Hakan P., cami bahçesinde yalnız kalan Işık’ın yanına giderek bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Hakan P., polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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