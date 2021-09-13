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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) -
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Cami bahçesinde buldu! Polis ekiplerine teslim etti

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Cami bahçesinde buldu! Polis ekiplerine teslim etti

Sivas'ta imam Halil İbrahim Yüceal (58), cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, bahçede temizlik yaptığı sırada sarılı kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti.

Cami bahçesinde buldu Polis ekiplerine teslim etti

Yüceal, "Caminin bahçesi ve temizliğini kendim yapıyorum. Temizlik yaptığım sırada kağıda sarılı bir şekilde altınları buldum. Alıp baktım, kağıdı yıpranmış görünüyordu. Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" dedi. 

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