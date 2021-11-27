Cami avlusunda kan davası cinayeti! 4 ilde operasyon: 7 kişi tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılarİstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Müslümenin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama İşte alınan kararlarMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlık'tan açıklama! İşte alınan kararlar#Müslüme
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Yeni varyantta korkutan fark Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...Yeni varyantta korkutan fark! Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...#Omicron
Yargıtay son noktayı koydu Emekliye emsal zam kararıYargıtay son noktayı koydu! Emekliye emsal zam kararı#Emekli
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Tarihi Çiçek Pasajında büyük panik Terör estirdi... Tüfekle rehin aldıTarihi Çiçek Pasajı'nda büyük panik! Terör estirdi... Tüfekle rehin aldı #Tarihi Çiçek Pasajı
Kendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyorKendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyor#Franchising
Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı Hedefteki adam Zhang Gaoli...Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı! Hedefteki adam Zhang Gaoli...#Zhang Gaoli
Milyonların gözü bu görüşmede Türk-İşten asgari ücret açıklamasıMilyonların gözü bu görüşmede! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aileye girdiAileye girdi#İsmail Ege Şaşmaz
İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşmaİlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma#Sıla
HABERLERGündem Haberleri

Cami avlusunda kan davası cinayeti! 4 ilde operasyon: 7 kişi tutuklandı

#Denizli#Honaz#Cinayet
Cami avlusunda kan davası cinayeti 4 ilde operasyon: 7 kişi tutuklandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde namaz çıkışı kan davalıları tarafından cami avlusuna kurulan pusuyla öldürülen Veysi Özbey’in katileri 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Aralarında 1 askeri personelin de bulunduğu 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Haberin Devamı

Diyarbakır’da 4 yıldır önce H.Ç'nin bir yakını tarafından öldürülmesinin ardından kan davalılarından kaçan Veysi Özbey, Denizli'nin Honaz ilçesine taşınarak sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Kan davalıları tarafından takip edilen Veysi Özbey, 25 Eylül tarihinde Honaz’ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeni Camide yatsı namazından çıktıktan sonra cami avlusunda kurulan silahlı pusu sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameraları ile PTS kayıtlarının titiz ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelilerin kimlikleri ile kiralık kullandıkları sahte plakalı araç tespit edildi. Genişletilen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Denizli, Diyarbakır, Muğla ve Sakarya illerinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı koordineli operasyonlarda 1’i askeri personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tüfek, 4 adet tabanca, 383 adet tabanca fişeği, 2 adet araç plakası, dijital materyaller ve evraklar ele geçirildi.

Gözden Kaçmasın

Müslümenin ölümüne ilişkin yeni detaylar İşte dedeyi tutuklama gerekçesi: Mide bulandıran olayMüslüme'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar! İşte dedeyi tutuklama gerekçesi: Mide bulandıran olayHaberi görüntüle

“Kan Gütme Saiki İle Öldürmeye Azmettirme” ve “Kan Gütme Saiki İle Öldürme” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.A. (47), Ş.Ç. (69), S.Ç. (47), R.Ç. (42). Y.Y. (56), T.E. (47) ile E.T. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Honaz#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Palm yağı hakkında korkutan detay

Palm yağı hakkında korkutan detay!

#Palm Yağı
İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri