Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu! Şüpheli 2 çocuk yakalandı

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Olay, 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu.

Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.

2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.