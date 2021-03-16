Cami avlusunda 65 yaş üstüne koronavirüs aşısı yaptılar

Aşının toplum sağılığı için önemini vurgulayan Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü doktor Neslihan Uyar şunları söyledi:

“Bugün buraya gelmemizin sebebi, ortada kalmış karar verememiş vatandaşlarımıza birebir ulaşmak istedik. Buraya gelen cemaatin tek tek soruyoruz, aşının önemini anlatıyoruz. Bu sayede ikna edip aşılama çalışması yapıyoruz. Aşı konusunda tereddütü olanlar var, bu aşının onlar için ne kadar önemli olduğunu ve elimizdeki en büyük silahın aşı olduğunu anlatıyoruz. Bizden dinlediklerinde kafalarındaki sorulara cevap buluyorlar. Bunun sonucunda aşı oluyorlar, bu toplum sağlığı için çok önemli. Camide öğle namazı sonrası aşı yapılacağını müftülük, muhtarlık ve sosyal medya aracılığı ile duyurduk. “

“FAYDASI ÇOK, ZARARI YOK”

Sedaf Bağoğlu, “Şu anda iyiyim inşallah böyle devam eder, inşallah bu pandemiden kurtuluruz. İnsanlar aşı olmaktan çekinmesin, bu devletin yaptığı bir şey. Herkes aşı olmalı, bugüne kadar olanlarda bir problem çıkmadı. Yakınlarım da oldu, bir problem çıkacağını sanmıyorum. Faydası çok zararı yok” dedi.

“AŞI AYAĞIMIZA KADAR GELDİ”

İkinci doz aşıyı olan Enver Aşar ise “İkinci doz aşıyı oldum. Devletimin büyükleri oluyorsa, ben de olurum hiç itirazım yok. Devletim ne derse bende ona vatandaş olarak uyarım. Bu bizim açımızdan güzel bir şey, aşı ayağımıza kadar geldi çok memnunuz'' diye konuştu.

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