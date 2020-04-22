Camı açık unutulan otomobilden hırsızlık anı kamerada

Olay, 16 Nisan'da Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, marketten alışveriş yapmak için aracından indi ancak aracının camını açık unuttu. Kadının markete girdiğini ve aracın camının açık olduğunu fark eden B.A., otomobilin içinde bulunan çantayı alıp, kaçtı. Alışverişini bitirdikten sonra otomobiline dönen kadın, çantasının araçta olmadığını fark edince durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olayının marketin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Ekipler, görüntüler üzerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önce 15 farklı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, olaydan 5 gün sonra aynı caddede gezdiği sırada yakalandı. Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı marketin dışarıyı gören güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çantası çalınan vatandaşın aracını park ettikten sonra markete girmesi, kısa süre sonra B.A.’nın aracın yanına gelerek açık bırakılan camdan hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kaçması yer aldı.