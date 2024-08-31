Camgöz Türkiye’ye getirildi

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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, hakaret, tehdit, suçlunun kaçmasına imkan sağlama, azmettirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan “Camgöz Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütünün lideri Binali Camgöz, 2018’de Türkiye’de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan’a kaçtı. Sonrasında 2020 yılı başında sahte pasaport ile Belarus’a geçen Camgöz, oradan da Karadağ’a geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda, “Mehmet Ali Bayhan” adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanan Camgöz tutuklandı.

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YURTDIŞINDAYKEN ÖRGÜTÜ YÖNETİYORDU

Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdüren, son olarak 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022’de İzmir’de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettiren Camgöz’ün adı 8 Eylül 2022’de İstanbul’un Şişli ilçesinde suikasta uğrayan Sırp çete elebaşı Jovan Vukotic dosyasında da geçti. MİT, 2018’de yurtdışına kaçan, Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Camgöz, yapılan görüşmeler neticesinde emniyet güçlerine teslim edildi. Camgöz, MİT’in yürüttüğü operasyon ile Türkiye getirildi.