Camdan düşerek ölmüştü... 5 kadın için müebbet istendi

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
İstanbul Büyükçekmece’de İpek A.’nın çocuğuna bakıcılık yaptığı 3. kattaki evden düşen Türkmen uyruklu Muhabbat Meremglyyeva’nın (38) ölümüne ilişkin 5 kadına açılan davada savcı mütaalasını verdi.
Haberin Devamı
Savcı, sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darp edip kasten camdan attıklarını belirtti. Savcı mütalaasının devamında, sanıkların kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.