Cambridge’li profesörden yapay zekâ dersleri

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BİRÇOK eğitim yaklaşımına göre; eğitim sistemlerinin bireyi merkeze alan klasik modeli artık yetersiz. Yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi, bireysel başarının ötesinde insanların birlikte düşünebilme, sorun çözme ve karar alma yeteneklerine duyulan ihtiyacı her zamankinden daha görünür hale getiriyor. İşte tam da bu noktada, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi Profesörü, Dijital Eğitim Gelecekleri Girişimi’nin Kurucusu ve Akademik Direktörü Rupert Wegerif, eğitimi “genişleyen bir diyalog” olarak tanımlayıp yeni bir yaklaşım öneriyor.

TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

İstanbul’da bugün (12 Nisan) Hisar Okulları tarafından düzenlenen “Düşünce Okulu: Kolektif Akıl ile Eğitimi Yeniden Tasarlamak” konferansında konuşacak olan Wegerif, konferans öncesi Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Zekâ artık bireysel değil, kolektif bir olgu olarak görülmeli. Eğitimin de bu değişime göre dönüşmesi gerekiyor. Klasik sınav ve müfredat sistemleri çağın ihtiyaçlarına yanıt veremiyor. Eğer Türkiye’deki gençler de tıpkı İngiltere’deki yaşıtları gibi ChatGPT gibi araçları aktif şekilde kullanıyorsa, sistemin kendisini dönüştürmesi kaçınılmaz. Öğrencileri robotlar gibi ezberci sistemlerde eğitmek, onların iş gücü olarak da insan olarak da geride kalmalarına neden olur. Bizim öğretmemiz gereken şey, yapay zekânın yapamayacağı beceriler. Bunlar da, yaratıcılık, eleştirel düşünme, kolektif karar alma ve anlam yaratma.

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ASIL FARK İNSAN OLMAKTA

Gelecekte herkesin katılabileceği küresel eğitim platformları olacak. Çocuklar, dünyanın dört bir yanından yaşıtlarıyla birlikte sorun çözecek, proje geliştirecek ve yapay zeka rehberliğinde yeni şeyler öğrenecek. Ama asıl farkı, insan olmanın getirdiği anlam, merak ve birlikte düşünme yetisi yaratacak.”

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DİJİTAL EĞİTİM MODÜLLERİ

WegerIf, yapay zekâ teknolojilerinin öğrencilerin yerine değil, onlarla birlikte düşünmesini sağlayacak biçimde tasarlanması gerektiğini ifade etti. Onun liderliğinde Cambridge Üniversitesi’nde kurulan Dijital Eğitim Gelecekleri İnisiyatifi (DEFI), tam da bu amaçla teknolojiyi kolektif zekâyı destekleyen araçlara dönüştürmeyi hedefliyor. DEFI kapsamında geliştirilen projeler arasında online grup tartışmalarında moderatörlük yapan bir yapay zekâ botu, zorlayıcı diyaloglar için liderlik koçluğu sağlayan bir dijital danışman ve farklı ülkelerden gençlerin bir araya gelip küresel sorunlara çözüm aradığı dijital eğitim modülleri yer alıyor.