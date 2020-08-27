Çamaşırlı mesaj atan müdüre soruşturma

Hürriyet’in büyük yankı uyandıran haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, koroda yaşananları mercek altına aldı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda, Gürsel Bilmiş ile ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“Basın-yayın organlarında, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü hakkında, sanatçıların konserlerde giyeceği kıyafetlerin kendisi tarafından belirleneceğine dair bazı haberler yer almıştır. 2020 yılı genel denetim programı kapsamında bahsi geçen koro müdürlüğünün iş ve işlemlerinin denetlenmesi talimatı, Sayın Bakanımız tarafından hafta başında verilmiş olup, koro müdürü hakkında basında yer alan iddialar da bu denetim kapsamında Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından soruşturulacaktır."