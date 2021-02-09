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Gündem
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı

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Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı
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SAKARYA’nın Karasu ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangında, ev olarak kullanılan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Karasu ilçesine bağlı Akkum Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Nurettin Kuş, ev olarak kullandığı konteynerde çamaşır makinesini çalıştırıldıktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra çamaşır makinesi alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteynerin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. 

Nurettin Kuş bir evde olan her şeyin konteynerinde olduğunu, ancak hepsinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı

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