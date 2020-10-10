Çamaşır asarken vuruldu

İşçi, kız arkadaşı E.O.’nun evde olmadığını öğrenince, ablası Ö.O. ile tartıştı. İşçi’den kaçan Ö.O. 752. Sokak’a geldi. Burada bir süre daha kavga devam etti. İşçi, “Şeytan diyor ki sık” dedikten sonra, Ö.O.’ya ve sağa sola rastgele ateş açtı. Ö.O. bir apartmana girerek canını zor kurtardı. Mermilerden biri, olay yerine 30 metre uzaklıktaki evinin balkonunda çamaşır asan Hatice Boğa’nın (37) başına isabet etti.

MERMİ ÇIKARILAMADI

Hatice Boğa, kanlar içerisinde balkona yığılırken, Murat İşçi, kaçtı. Evli ve iki çocuk annesi Boğa, hastaneye kaldırıldı. Boğa’nın başına saplanan kurşun hastanede çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından 10 suç kaydı bulunan Murat İşçi’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Mikail Zengin, “3 kişilerdi bir abla ile tartışıyorlardı. Cebinden bir şey çıkarttı ben ilk önce çakı sandım. Silahı çekti 2-3 el duvara ateş etti. Yanındakilerde silah sıkmasın diye onu kolundan çekti. Onu çekerken silah da gitti kadının kafasına isabet etti. Daha sonra kaçtılar” ifadelerini kullandı.