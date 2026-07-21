Cam temizliği yaparken dengesini kaybetti: Aksaray'da beton zemine düşen adam ağır yaralandı

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında oturan 49 yaşındaki Şakir Öztürk, evinin pencerelerini silerken dengesini yitirip aşağı düştü. Ağır yaralanan Öztürk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Olay, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi 105’inci Cadde’de meydana geldi. 5 katlı binanın 1’inci katında oturan Şakir Öztürk evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakir Öztürk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.