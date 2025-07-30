Cam şişe mercek etkisi yapar

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Orman Mühendisi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, şu uyarılarda bulundu: Cam şişeler ormanlık alana ilk düştükleri zaman, güneşin doğrudan etkisine maruz kalıp yansıtma etkisi yapar. Üzeri tozlanıp çamurlandıkça riskleri nispeten azalır. Cam kırıkları ise daha tehlikeli. Kırık yüzey ışığını daha fazla kırar ve belli bir alanda güneş kaynaklı ısının yoğunlaşmasını sağlar. Mercek etkisi yapar. Lazer gibidir, bir anda tutuşturur. Ormanlara, orman yakınlarına cam atmak saatli bomba koymak gibidir. Ayrıca ormana sadece cam değil çöp de atılmasın. Çöp direkt yangına sebep olmaz ama yangını güçlendirir, yayılmasını hızlandırır. İçi su dolu pet şişeler de güneş ışığını belirli bir noktaya odaklayarak mercek etkisi yaratır. Yangın riski oluşturabilecek kadar ısı yoğunluğu meydana getirir.”

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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da anız yakmanın, piknik ateşinin, sigara izmaritlerinin yanı sıra cam kırıklarının da mercek etkisi nedeniyle orman yangınlarını başlattığını söyledi.