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Cam silerken hayatını kaybetmişti! Zeynep Kırlı'ya acı veda

#ESKİŞEHİR#Sağlık#Cenaze
Cam silerken hayatını kaybetmişti Zeynep Kırlıya acı veda

ESKİŞEHİR’de cam silerken, 3'üncü kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, dün 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cam silerken hayatını kaybetmişti Zeynep Kırlıya acı veda

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı’nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih Mahallesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde bugün Zeynep Kırlı için cenaze namazı kılındı.
Cam silerken hayatını kaybetmişti Zeynep Kırlıya acı veda
Cenazeye baba Levent Kırlı ile Zeynep'in çok sayıda yakını katıldı. Zeynep Kırlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cam silerken hayatını kaybetmişti Zeynep Kırlıya acı veda

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Zeynep Kırlı'nın lise mezunu olduğu, bu yıl hayali olan üniversitede okumak amacıyla sınavlara girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Pencereden düşerek ölen Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi
daha fazla video içinPencereden düşerek ölen Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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#ESKİŞEHİR#Sağlık#Cenaze

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