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Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada

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#Ankara#Mesiha Kahya#Cam Temizliği
Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 15:34

Ankara'da Mesiha Kahya (58), bayram sabahı 7'nci kattaki evinde cam silerken yere düşerek hayatını kaybetti.

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Mesiha Kahya, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi’ndeki binanın 7'nci katında tek başına yaşadığı evde, bayram sabahı camlarını silmek istedi. Kahya, iddiaya göre balkonda camı silerken dengesini kaybedip yere düştü. Bayram sabahı Mesiha Kahya'ya telefonla ulaşamayan çocukları, eve geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren çocukları, bir süre aradıktan sonra annelerini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada

DÜŞME ANI KAMERADA

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mesiha Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahya'nın cesedi çevrede yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan Kahya'nın balkondan düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kahya'nın cam silerken dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

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Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada

'BALTA İLE KAPIYI KIRDILAR'

Mesiha Kahya'nın 3 yıldır kapı komşusu olduğunu belirten Davut Dağ, bayram namazından sonra çocuklarının kadına ulaşamadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Kapının arkasında anahtar olduğu için açamadılar. Sonra baltayla kapıyı kırıp, içeriye girdiler. Bir feryat, çıktılar. Koşturmaya başladılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada
Cam silerken 7. kattan düştü: Feci ölüm kamerada

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#Ankara#Mesiha Kahya#Cam Temizliği

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