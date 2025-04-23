×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cam silerken 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kocasinan#Nilgün Köstelekoğlu
Cam silerken 4üncü kattan düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 10:55

Kayseri'de, 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu (65), hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cam silerken 4üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kocasinan#Nilgün Köstelekoğlu

BAKMADAN GEÇME!