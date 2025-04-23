Cam silerken 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)