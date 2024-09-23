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Cam silen kadın 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Cam Silme#Batman#Batman Haberleri
Cam silen kadın 7. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 16:08

Batman’da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.

Cam silen kadın 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cam silen kadın 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Cam Silme#Batman#Batman Haberleri

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