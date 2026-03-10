×
İstanbul'da cam kıran magandaya 190 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bağcılar#Trafik Cezası
İstanbulda cam kıran magandaya 190 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 14:28

Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücünün aracının camını kıran şüpheliye 190 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 7 Mart'ta Barbaros Caddesi ile 2175. Sokak kesişiminde bir otomobil sürücüsünün, aracından inerek trafikte tartıştığı başka bir sürücünün yanına gittiği ve aracının camını kırdığı belirlendi.

İstanbulda cam kıran magandaya 190 bin lira ceza

Kimlik bilgileri tespit edilen M.B.U. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ile "ters yöne girmek" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 190 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Şüpheli hakkında "ulaşım aracının hareket etmesini engellemek veya bu aracı hareket halindeyken durdurmak" ile "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İstanbulda cam kıran magandaya 190 bin lira ceza

 

#İstanbul#Bağcılar#Trafik Cezası

