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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı

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Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı

MERSİN'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı orman alanına terminatör böcek (calosoma sycophanta) bıraktı.

Çam kese böceğine karşı doğaya terminatör böcek salındı
Mersin'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesi'ndeki 27 hektarlık orman alanına, çam kese böcekleriyle mücadele etmesi için bin 80 terminatör böcek bırakıldı. Çalışmalara katılan ve ormana böcek bırakan İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan dumansız yangın dediğimiz böcek zararlıları var. Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir. Doğada ayrı bir tahribata sebep olmadan, biyolojik mücadele dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Laboratuvarda ürettiğimiz 20 binin üzerinde larva ve erişkin böceği ormanlara bırakmayı hedefliyoruz" dedi.
Çam kese böceğine karşı doğaya terminatör böcek salındı

 

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