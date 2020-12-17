Çalıştıklarını belgeleyemeyen 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası
Aksaray'da işten eve gittiklerini öne süren 1'i Afganistan uyruklu 2 gence, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde çalıştıklarını belgeleyemedikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Hacı Mahallesi'ndeki denetimde polis, yolda yürüyen 1'i Afganistan uyruklu 2 genci durdurdu. Gençler, neden sokakta olduklarını soran polise, işten eve gittiklerini söyledi. Ancak kısıtlama saatinde çalıştıklarına dair belgeleri bulunmayan iki gence İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan Afganistan uyruklu genç, gazetecilerin 'Kısıtlamaya neden uymadınız?' sorusuna, “Sokağa çıkma yasağından haberim vardı. Fakat işten geliyorduk. Aracımız bozuldu” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle