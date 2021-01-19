MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar
GeriGündem Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 4 arkadaş, çalıştıkları çimento firmasına ait tankerden piyasa değeri 150 bin lira olan 25 ton yakıt çaldı. Şüpheliler, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, yakıtın çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çal ilçesindeki bir çimento fabrikasına ait tankerden 25 ton yakıt çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin fabrika çalışanları Murat G. (29), Mehmet D. (52) Hüseyin Y. (45) ve Sidar Ö. olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Yakıt tankına bakım yapmak için fabrikaya girdikleri öğrenilen şüphelilerin sorgusu sürerken,150 bin lira değerindeki yakıtı çalma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle