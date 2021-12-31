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Çalıştığı villadan 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

#Bursa#Mudanya#Bakıcı
Çalıştığı villadan 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

BURSA’da, bebek bakıcısı olarak çalıştığı villada, kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde dolar ve euro çalan Özbek uyruklu V.Z. (46), yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

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Mudanya ilçesi Mürsel Mahallesi’ndeki bir villada 2 ay önce bebek bakıcısı olarak işe başlayan Özbek uyruklu V.Z. işe gelmedi. V.Z.’ye ulaşamayan ev sahipleri, durumdan şüphelenip, para ve değerlerini kontrol ettiklerinde yatak odasındaki kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde dolar ve euro çalındığını belirledi.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olayla ilgili ortak çalışma başlattı. Şüpheli V.Z.’nin yakalanması için teknik takip başlatan ekipler, bakıcının İzmir’e kaçtığını, buradan da İstanbul’a gittiğini belirledi. V.Z.’nin İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak için uçak bileti almaya çalıştığı saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, V.Z.’yi yakaladı. V.Z.’nin valizinde yapılan aramalarda, çaldığı paralar bulunarak el konuldu. Jandarmadaki sorgusunda yurt dışına kaçmayı planladığını itiraf eden V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen paralar incelemenin ardından ev sahibine teslim edildi.

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#Bursa#Mudanya#Bakıcı

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