Çalıştığı masaj salonunda öldürülmüştü! Elif'in 13 yaşındaki oğlu aranıyor

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Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 Eylül 2024’te, Elif Ceren Arslan, masaj salonunda kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldü. Olayın ardından Arslan’ın oğlu Serkan Doğan Artun, Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Serkan Doğan Artun, 22 Kasım’da okuldan yurda dönmedi. Yetkililer, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Artun’un Konya’da olmadığını belirledi. Artun’un, annesinin yakınlarının yanına gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.