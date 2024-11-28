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Çalıştığı masaj salonunda öldürülmüştü! Elif'in 13 yaşındaki oğlu aranıyor

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#Elif Ceren Arslan#Konya#Serkan Doğan Artun
Çalıştığı masaj salonunda öldürülmüştü Elifin 13 yaşındaki oğlu aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 16:02

Konya'da, çalıştığı masaj salonunda eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın (30) oğlu Serkan Doğan Artun (13), geçen hafta cuma günü okuldan kaldığı Sevgi Evleri’ne dönmedi. Polis ekipleri, yakınlarının yanına gittiği üzerinde durulan Artun’u arıyor.

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Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 Eylül 2024’te, Elif Ceren Arslan, masaj salonunda kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldü. Olayın ardından Arslan’ın oğlu Serkan Doğan Artun, Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Çalıştığı masaj salonunda öldürülmüştü Elifin 13 yaşındaki oğlu aranıyor

Serkan Doğan Artun, 22 Kasım’da okuldan yurda dönmedi. Yetkililer, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Artun’un Konya’da olmadığını belirledi. Artun’un, annesinin yakınlarının yanına gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. 

Çalıştığı masaj salonunda öldürülmüştü Elifin 13 yaşındaki oğlu aranıyor

 

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#Elif Ceren Arslan#Konya#Serkan Doğan Artun

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