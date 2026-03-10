×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çalıştığı iş yerini 8.5 milyon lira dolandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Antalya#Antalya Haberleri
Çalıştığı iş yerini 8.5 milyon lira dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 12:03

Antalya'da çalıştığı iş yerini 8 milyon 500 bin TL tutarında dolandıran B.G., tutuklandı.

Haberin Devamı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat eden bir iş yeri sahibi M.Y., yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G.'nin kendisini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi B.G.'nin 24 iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığını, bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Gözaltına alınan B.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Antalya#Antalya Haberleri

BAKMADAN GEÇME!