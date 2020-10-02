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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan tesisat ustası yaşamını yitirdi

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Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan tesisat ustası yaşamını yitirdi
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde çalıştığı site inşaatında elektrik akımına kapılan Ayhan Köse (39), hastanede yaşamını yitirdi.

Geriş Mahallesi’nde yapımı süren bir sitede tesisat ustası olarak çalışan Ayhan Köse, dün akşam saatlerinde, bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapıldı. Diğer işçiler tarafından kurtarılan Köse, Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse’in sitenin kalorifer tesisatının bobinaj işlerini yaparken çektiği elektrik kablosunun açık olan ucunun su birikintisine temas emesi sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Bekar olan Köse’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Köse’nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Artvin’e gönderilecek.

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