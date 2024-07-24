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Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

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#Ankara#İnşaat#Eren Alperen Kocayavuz
Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 16:58

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çırak olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eren Alperen Kocayavuz (15), son yolculuğuna uğurlandı.

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Atatürk Mahallesi Kurbantepe Caddesi'nde dün öğle saatlerinde Eren Alperen Kocayavuz, çırak olarak çalıştığı inşaat halindeki binanın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocayavuz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Eren Alperen Kocayavuz'un öğle Çubuk Merkez Cami'ndeki cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş arkadaşları katıldı. Kocayavuz'un annesi Dilek ve babası Tamer Kocayavuz ayakta durmakta zorlandı. Kocayavuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından Paşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Eren Alperen Kocayavuz'un, Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okurken, eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürmeye başladığı, bu süreçte önce bir kadın kuaföründe, ardından da inşaatta çıraklık yaptığı belirtildi.

Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Eren Alperen Kocayavuz’un amcası Zafer Kocayavuz da, "Bize filenin olmadığını, boşluğu öylesine bir tahtayla kapattıklarını, Eren’in sırt üstü şekilde düştüğünü söylediler. Görgü tanıklarının dediğine göre, Eren sırtını boşluktaki tahtaya yaslamış, o da sağlam değilmiş ve düşmüş. Orada filenin olmadığının, kask olmadığının bilgisini sonradan aldım. Bu olayda bir ihmal varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz.

Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Bizim Eren’imiz gitti başka Eren’ler gitmesin. Tarif edilmez bir acı yaşıyoruz. Eren 5 veya 6 aydır o inşaatta çalışıyordu. Bir ara işten çıkmayı düşünmüştü; ‘Beni çok çalıştırıyorlar amca, çok yoruluyorum' demişti" diye konuştu. Cenazeye katılan Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, 15-16 yaşındaki gençlerin inşaat gibi tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Mutlaka araştırmalar sonucunda ihmal olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Asansör boşluğunun kapatılmadığını söylüyorlar. Asansörün çalışma imkanı varsa bunun kapatılması gerekirken, burada bir ihmalkarlık olduğu görülüyor" dedi. Kocayavuz'un ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Çalıştığı inşaatta 6. kattan düşen Eren, son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Ankara#İnşaat#Eren Alperen Kocayavuz

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