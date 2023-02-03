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1 yıldır çalıştığı eczaneden 150 bin lira çaldı

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#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık
1 yıldır çalıştığı eczaneden 150 bin lira çaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:18

Bağcılar'da bir eczanenin sahibi, işletmesinin cirosunu kontrol ettiğinde açık fark etti. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını inceleyen eczane sahibi, M.K. isimli çalışanının yaptığı vurgunla karşılaştı. M.K.'nın 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldığı öğrenildi. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı. Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı.

1 yıldır çalıştığı eczaneden 150 bin lira çaldı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.

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#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık

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