Gündem Haberleri

147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Adliye personeli ve eşinin kaçış anı kamerada!

Güncelleme Tarihi:

147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Adliye personeli ve eşinin kaçış anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 11:29

 Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye gitmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Adliye personeli ve eşinin kaçış anı kamerada

HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

147 milyonluk vurgunda yeni gelişme: Adliye personeli ve eşinin kaçış anı kamerada

 

 

