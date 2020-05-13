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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu

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Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçi Yahya Filiz (55), çapa yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Yahya Filiz, tarladaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Filiz’den uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Filiz’in tarlada hareketsiz yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz’in öldüğü tespit edildi. Yahya Filiz’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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