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Çalışmalarda bunlara dikkat

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Enkaz#Asbest
Çalışmalarda bunlara dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Yaşanan büyük afet sonrası bazı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasındaki en önemli iki tehlike ise asbestli binalar ve elektrik çarpması riski. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) de ortak bir açıklama yaparak asbeste maruz kalanların akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığı riski bulunduğuna dikkat çekti.

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Uzmanlar enkaz kaldırma çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

GÖZLÜK VE MASKE ŞART

* Gözlerin iyi korunması lazım. Çevreye her aşamada moloz vs. yayılabilir. Mutlaka gözlükle çalışılmalı. Sıçrayan parçalar körlüğe kadar giden yaralanmalara neden olabilir.

* Enkaz kaldırma sırasında yakın çevrenin boşaltılması önemli. Görevli olmayanların izleme gibi amaçlarla yakında olması tehlikeli.

* enkaz kaldırma süresince çok fazla toz kalkacağı için koruyucu maske de mutlaka kullanılmalı.

* Yıkım yapılan ortamlarda yeme-içme kesinlikle yapılmamalı.

* Zehirli ve kanserojen bir madde olan asbest çok eski binalarda kullanılıyor ancak bu binaların yıkımında çalışacak ekipler için ek koruyucu ekipman olarak tek kullanımlık tulum, tam yüz koruyucu maske temin edilmeli.

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* Çalışmalarda bağcıksız ve tokasız ayakkabılar kullanılmalı, botlar kayabileceği için tercih edilmemeli.

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#DEPREM#Enkaz#Asbest

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