Çalışmalar hız kesmeden sürüyor! Bakan Kurum: Doğanşehir'de de ilk kazma vuruldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe Mevkii’nde ilk etapta inşa edilecek 349 kalıcı afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı. Bakan Kurum, depremin etkilediği diğer bölgelerde de aralıksız devam eden zemin etüt çalışmalarının hemen ardından ilk kazmaların hız kesmeden atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Doğanşehir’deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

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Bakan Murat Kurum, yayımladığı diğer mesajında ise “78 noktadan 44’ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alandaki mikrobölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“DOĞANŞEHİR’DE TOKİ ELİYLE 105 METREKARE, 3 ODA 1 SALONDAN OLUŞAN AFET KONUTLARI İNŞA EDİLECEK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir’de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

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“AFET KONUTLARI BİLİMSEL RAPORLAR IŞIĞINDA BELİRLENEN EN DOĞRU VE SAĞLAM ZEMİNLERE İNŞA EDİLECEK"

Açıklamada, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilirken, depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikrobölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, jeolog ve jeofizik mühendisleriyle eş zamanlı incelendiği belirtildi.

78 noktadan

44’ünde

19.464 metre sondajla

zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz.



50.565 hektar alanda

mikro bölgeleme çalışmalarında

3.843 sondajdan

591’ini yaptık, devam ediyoruz.



En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz. pic.twitter.com/xCakspCHW7 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 5, 2023

Bu çalışmalar kapsamında yapılacak afet konutlarının en doğru, en sağlam zeminde radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutların inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğü aktarıldı.

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Açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük “Afet Konut Seferberliği”nin yürütüldüğü belirtilerek yeni konutların fay hatlarına uzaklıkları, deformasyon haritalarının çıkarıldığı bildirildi. Bu haritalar çerçevesinde oluşturulan yerleşim alanlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında 405 bin konutunun yapımına başlandığı ifade edilerek 21 bin afet konutunun daha sözleşmelerinin yapıldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

“BUGÜNE KADAR 360 BİN ÇADIR KURULARAK 1 MİLYON 440 BİN VATANDAŞIMIZIN BARINMASI SAĞLANMIŞTIR”

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Bakan Kurum, “Bu çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır. Yine aynı anlayışla konteyner kentlerimizi kuruyoruz. AFAD’ımız, TOKİ’miz, Emlak Konut’umuz, belediyelerimiz, buradaki bağışçılarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerek prefabrik, gerek çelik, gerek konteyner, gerek yığma malzemelerden tüm illerimizde Hatay’ımızda, Malatya’mızda, Kahramanmaraş’ımızda, Gaziantep’imizde konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık. Ne kadar ihtiyaç varsa yine koordinasyon içerisinde süreçlerimizi yürütüyoruz ve burada da vatandaşımızı bir an önce daha güvenli alanlara çekebilmek adına yapılarımızı hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuşmuştu.

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“ŞU ANA KADAR 4 MİLYON 859 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İNCELENDİ”

Bugüne kadar 7 bini aşkın personelle hasar tespit çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Toplam 1 milyon 582 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı ve bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi, bu bağımsız bölümlerden 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bu bağımsız bölümlerin 481 bini de konut içerikli binalarımızı oluşturuyor. Yine baktığımız tescilli yapılarımızın, tarihimizin de bu manada zarar gördüğünü bazı tarihi eserlerimizin yıkıldığını görüyoruz. Bu çerçevede Hatay’daki Ulu Camimiz, Adıyaman’daki Ulu Camimiz, yine Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi, Gaziantep Kalesi gibi birçok tarihi eserimizin de yıkıldığını görüyoruz. Bu tarihi eserlerle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız restorasyon çalışmaları ile ilgili sahada bir fiil çalışmalarını yapıyorlar.” diye demişti.

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“YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 96,69’U 99 ÖNCESİ YAPILAN YAPILAR”

Yıkılan binalarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“Yüzde 96.69’unun, 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Yeni yönetmeliğe göre, yani 2002’deki yapılan düzenlemeler, yapı denetim sistemindeki düzenlemeler, yeni deprem yönetmeliği ile birlikte yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde yıkılan binaların sadece yüzde 3.3’ü 99 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Bu binalarda 145 bin vatandaşımızın yaşadığını da tespit ettik. Yine burada 98 öncesi yapılarla sonrası yapıların yıkım karşılaştırmasını görebiliyoruz. Kahramanmaraş merkeze baktığımızda aslında burada 2004’deki yerleşimle 2022’deki yerleşimdeki uydu haritalarını kıyas ettiğimizde, 1999 öncesi yapıların yoğun bir şekilde yıkıldığını görüyoruz. Yine aynı durumu Hatay için inceleyecek olursak, 2006’daki Hatay’ımızın yerleşimine baktığımızda, 2023’deki yerleşimde yoğun yıkımın yine eski yapıların olduğu alanda sıvılaşmanın ve zemin kalitesinin düşük olduğu alanda olduğunun tespitini yapmış olduk.”

“BİLİM İNSANLARIMIZLA BERABER ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Bakan Kurum, binaların yıkılma nedenlerini bilim insanlarının da görüşleri doğrultusunda teşhis edebilmek için ekiplerin fiilen sahada çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yerleşim alanlarını 1 milyon 180 bin konut yaptıklarını belirtirken Bakan Murat Kurum, “Nasıl bunlar dimdik ayakta durduysa, aynı anlayışla yapmaya çalışıyoruz. Burada fay hattına olan mesafesini, zemindeki sıvılaşma, yine seçim noktasında işte sıvılaşma kaynaklı yıkımın olup olmadığının tespitlerini yapıyoruz. Bu çerçevede binaların yine yerleşim noktasında en doğru yere yerleşmesiyle ilgili hocalarımızla, bilim insanlarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz.” ifadelerine yer verdi.