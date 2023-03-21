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Çalışmadığı için kızan babasını bıçaklayarak öldürdü!

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#İstanbul#Eyüpsultan#Cinayet
Çalışmadığı için kızan babasını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 15:37

Eyüpsultan'da Mertcan Aydın (25), iddiaya göre işe girip çalışmadığı için kendisine kızan babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak öldürdü. Bir süredir babasıyla aynı nedenle kavga ettiği ve daha önce de babasını yaralamaya çalıştığı öğrenilen Mertcan Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi'nde Mertcan Aydın, iddiaya göre tartıştığı babası Kenan Aydın'ı dün bıçaklayarak öldürdü. Mertcan Aydın, olay yerinden kaçarken, çevredekiler baba Kenan Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Kenan Aydın hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kaçan Mertcan Aydın'ın Fatih'te olduğunu tespit etti.

Çalışmadığı için kızan babasını bıçaklayarak öldürdü

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce de babasıyla tartışarak yaralamaya çalıştığı, olay günü de kendisine "Neden bir işe girip çalışmıyorsun" diyen babasını bıçakladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan şüphelinin özel bir üniversitenin grafik tasarım bölümünde eğitim görürken, 1. sınıfta okulu bıraktığı belirtildi.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Cinayet

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