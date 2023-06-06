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Çalışma’da ilk mesaj: Tüm çalışanları koruyacağız

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan#Vedat Bilgin
Çalışma’da ilk mesaj: Tüm çalışanları koruyacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim yapılırken görevi devralan Vedat Işıkhan süreci memurları, işçileri, emeklileri, işverenleri, tüm çalışanları koruyacak bir anlayışla yönetme arzusunda olduklarını söyledi.

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin’den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Işıkhan, “Türkiye’yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı, hem Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın katkıları ve işbirliği ile sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim” dedi. Memurları, işçileri, emeklileri, işverenleri, tüm çalışanları koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusunda olduklarını vurgulayan Işıkhan, “Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz. Bir yandan istihdama ve büyümeye katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyelerini korumak ve artırmak için gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu.

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60 YILLIK SORUNU ÇÖZDÜK

Vedat Bilgin de bakanlık döneminde çok büyük sorunların üstesinden geldiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Ben öğrenciyken bir fabrikanın duvarına ‘asgari ücretten vergi alınmasın’ yazısı yazmıştım. Bunu rahmetli Başbakan Ecevit hükümet programına koydu ama bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Sadece asgari ücret değil aynı zamanda bütün ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve desteğiyle yapıldı. Başkanlık sistemi de esas itibarıyla bunları kolaylaştıran bir sistem. Bunu gerçekleştirdik, bunun için çok mutluyum. Türk emekçilerine 60 yıllık bir sorunun çözümünü sunduğum için çok mutluyum, bunu hiçbir zaman unutmayacağım.”  

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan#Vedat Bilgin

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