Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmamoğlu'nu kabul etti

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.



İMAMOĞLU: KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNDUK



İmamoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve bununla ilgili uygulamaları ele aldıklarını ifade eden İmamoğlu, "Daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda bir buluşma yapmaya karar vermiştik. Oluşturduğumuz heyetle, Türkiye'deki bütün belediyeler için 'Nasıl fırsatlar yaratabiliriz' diye görüştük. Orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık. Sağ olsun Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı, SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibariyle 'Bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz’in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek. Kendilerine şunu ifade ettim ‘Uzun yıllardır var olan, partisine bakmaksızın farklı dönemlerde birikmiş bu borçların bir an önce ödenebilmesinin mümkün olmadığını, bundan sonra da var olacak prim borçlarının yeni artan rakamlarla birlikte belediyeleri zorlayacağını' söyledik. Bu kapsamda sadece geçmişi değil gelecekte 1-1.5 yılı da ekonomik olarak sıkıntı olan bu dönemim aşılmasıyla ilgili nasıl adımlar atılabileceğinin de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp belediyelerin başvurularının alınıp bu çerçevede en azından bizim tarafımızdan da belediyelere sunulduğu biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık. Bu manada bir karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan, bu çalışmalar sağlıklı bir sonuç verir. Bu sonuçlar verildiği, oluştuğu takdirde de kendileriyle prensipte anlaştık. Eğer uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım, çok sağlıklı bir biçimde ödenebilir taksitlendirme şekliyle, sonuçlanacak haliyle, biz bunu kendimiz hem medyaya hem, belediyelere duyurma sorumluluğumuzu da yerine getiririz ve hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz, dedik. Umarım sonuç verir” diye konuştu.