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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Malatya'da

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#Malatya#Deprem#Afad
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Malatyada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 15:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

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Bakan Işıkhan'ı, havalimanında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve il protokolü karşıladı. Işıkhan, ilk olarak iş insanları, sanayiciler ve esnaf ile bir araya gelip, taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, daha sonra Malatya Valisi Şahin'i ziyaret edip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Işıkhan, burada çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, ardından da AK Parti İl Başkanlığı ile İŞKUR ve SGK İl müdürlüklerini ziyaret etti. (DHA)

 

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#Malatya#Deprem#Afad

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