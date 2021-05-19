Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '19 Mayıs, Türk milletinin dünyaya emperyalizmin yenilebildiğini gösterdiği gündür'

Bilgin, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Samsun'dan hareketle işgal kuvvetlerini vatandan atmak için istiklal mücadelesinin başlatıldığı milli bağımsızlık hareketinin sembolü olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Türk milletinin dünyaya emperyalizmin yenilebildiğini gösterdiği gündür. 1000 yıllık tarih boyunca Anadolu'yu Türkiye yapan milli ruhun tarihe ve bu topraklara mührünü vurduğu gündür. Bu şuurla yetişen gençlerimiz bu milli ruhu sonraki nesillere taşıyacaktır.

Biz, kendisine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincindeki gençlerimiz ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde azim ve kararlılıkla ülkemizi daha da ileri ufuklara taşıyacağız."

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını ifade eden Bilgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andı.

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