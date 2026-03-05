Çalışma süresi üç saat uzadı, yevmiyesi 200 lira kesildi! Şartları kabul etmeyince kovuldu

Haberin Devamı

Isparta'da taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığını belirten 39 yaşındaki üç çocuk annesi Hacer Topal, günlük yevmiyesine zam talep etmesinin ardından çalıştığı taksi sahibiyle anlaşmazlık yaşadığını ve işine son verildiğini iddia etti. Topal, daha önce 9 saatlik çalışma karşılığında bin 200 TL yevmiye aldığını, asgari ücrete yapılan zamların ardından çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesini istediğini ifade etti. Topal'ın iddiasına göre kendisine bin TL karşılığında 12 saat çalışma teklif edildi, ancak taraflar bu şartlarda anlaşamayınca iş ilişkisi sona erdi. Üç çocuk annesi olan Topal'ın herhangi bir ek gelirinin bulunmadığı, iki çocuğunun eğitim hayatına devam ettiği ve küçük oğlunun üstün yetenekli olarak özel bir kursa gittiği öğrenildi. Şoförlüğü meslek olarak sürdürmek istediğini belirten Topal'ın, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Hacer Topal, mesleğinin zorluklarını dile getirmek amacıyla verdiği röportaj sonrası işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Mesleğimizin zorluklarını anlatmak ve Isparta halkına daha iyi hizmet verebilmek adına bir röportaj verdim. Bu röportajdan sonra ücretimin fazla olduğu söylendi. Bin 200 lira yerine bin liraya 12 saat çalışmam istendi. Kabul etmediğim için işsiz kaldım" dedi.

"ŞU AN HİÇBİR GELİRİM YOK"

İşsiz kaldığını ve herhangi bir destek almadığını belirten Topal, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı, "Şu an işsizim ve hiçbir gelirim yok. Devletten ya da başka bir yerden herhangi bir destek almıyorum. Bu durum araştırılabilir. Ramazan ayındayız ve evime götürdüğüm ekmeğin kesilmesi beni çok üzdü" sözleriyle dile getirdi.

İki çocuğunun eğitim hayatına devam ettiğini belirten kadın, özellikle üstün yetenekli olarak seçilen oğlunun eğitimi için mücadele ettiğini ifade etti. Topal, "Ortanca kızım lise 3'e gidiyor, maddi sıkıntılar nedeniyle hafızlığı bırakmak zorunda kaldı. Küçük oğlum üstün yetenekli olarak seçildi ve özel bir kursa gidiyor. İki hafta önce İzmir'de yarışmaya katıldı ve madalya aldı. Çocuklarımın hayalleri var, onların peşinden gitmek zorundayım" diye konuştu.

"BEN KİMSEDEN PARA DEĞİL, İŞ İSTİYORUM"

Şoförlüğü meslek olarak benimsediğini ve çalışmak istediğini dile getiren Topal, yetkililere çağrıda bulunarak, "Ben kimseden para istemiyorum, sadece iş istiyorum. Şoförlük benim mesleğim ve araba kullanmayı çok seviyorum. Ambulans, otobüs ya da tır şoförü olmayı hayal ediyorum. Güvenlik sertifikam da var. Çalışmak istiyorum ve sesimin duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TAKSİ ARACI SAHİBİ İŞLER AZALDI DİYE ÇIKARMIŞ

Araç sahibinden edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı nedeniyle işlerin azalması sebebiyle sürücüyü işten çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Süreci bir süre kendi çocuklarının direksiyon başına geçerek idare edeceğini belirten araç sahibi, Ramazan ayının ardından şartların uygun olması halinde yeniden birlikte çalışabileceklerini dile getirdi.