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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

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Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."

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