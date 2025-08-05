Çalışma Bakanlığı izin verdi... Kartalkaya’da ‘müfettiş’e soruşturma

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21 Ocak tarihinde Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyeti, faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumlulukları bulunduğuna işaret etti. Raporda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönünden “gerekli denetimleri zamanında ve gereği yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları” ifade edildi.

SAVCILIK TALEP ETTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma yapabilmek için “soruşturma izni” talebinde bulundu.

Bakanlık da savcılığın talebine yanıt verdi. Bakanlığın 25 Temmuz tarihli kararında, ‘Ön İnceleme Raporu’nda meydana gelen olayda Bakanlık personelinin kasıt, kusur ve ihmalinin olmadığı, dolayısıyla yangın ile Bakanlık yetkililerinin fiilleri arasında uygun, doğru ve geçerli bir illiyet bağının da bulunmadığı, bu nedenle soruşturma izni verilmemesi önerildiği ancak konunun adli makamlar tarafından da değerlendirilmesini teminen Bolu ilinin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı görev alanında olduğu dikkate alınarak (eski) Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da üç bürokrat hakkında soruşturma izni vermişti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada 19’u tutuklu 32 sanık bulunuyor.

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KUSURUMUZ YOK AMA...

Kararda yer verilen Ön İnceleme Raporu’nda da dikkat çeken ifadelere yer verildi. Raporda, “Grand Kartal Otel’in İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre az tehlikeli sınıfta yer aldığı, olay tarihinden önceki son 8 yılda şikâyet, ihbar ve bildirim alınmadığı, bu nedenle program dışı teftişe alınmamasının objektif, makul, haklı kriterleri olduğu, bu kriterlerin ilgili ILO sözleşmelerine, direktiflerine ve uluslararası standartlar ile ulusal düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygunluk arz ettiği yazıldı.

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Raporda, otel yöneticilerinin mevzuat yükümlülüklerine uymadıklarının anlaşıldığı da kaydedilerek, “Yangında Bakanlığın herhangi bir yetkilisinin fiilinin bilinçli taksir unsurunu taşımadığının değerlendirildiği, söz konusu işyerinde Bakanlıkça denetim yapılmamış olmasının herhangi bir görevi kötüye kullanma, görevi ihmal veya iddia olunduğu üzere bilinçli taksir fiilini içermediği, Bakanlık yetkililerinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir eyleminin olmadığı, Bakanlık yetkililerine Türk Ceza Kanunu yönünden kusur izafe edilemeyeceği, aksi yöndeki değerlendirmenin ceza hukuku ilkelerine aykırı olacağı” kaydedildi.