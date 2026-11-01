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Çalışma arkadaşına anahtar tuzağı: 22 saatlik kamera kaydı hırsızlığı aydınlattı

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#Antakya Hırsızlığı#Altın Bilezikler#Sevgili Zanlılar
Çalışma arkadaşına anahtar tuzağı: 22 saatlik kamera kaydı hırsızlığı aydınlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 09:13

Hatay'da ziyaretine gittikleri çalışma arkadaşlarının ev anahtarını gizlice çoğaltıp 1,5 milyon liralık altın ve parayı çalan iki şüpheli, kuyumcuda altınları bozdururken kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceleyen polis, sevgili olan iki zanlıyı yakalayarak adli işlem başlattı.

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Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma arkadaşına anahtar tuzağı: 22 saatlik kamera kaydı hırsızlığı aydınlattı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalışma arkadaşına anahtar tuzağı: 22 saatlik kamera kaydı hırsızlığı aydınlattı

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Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

Çalışma arkadaşına anahtar tuzağı: 22 saatlik kamera kaydı hırsızlığı aydınlattı

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Antakya Hırsızlığı#Altın Bilezikler#Sevgili Zanlılar

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