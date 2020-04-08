Çalışanlara teşekkür

Kılıçdaroğlu, “Süreci şeffaf götürdüğünüz zaman siyasal iktidarla vatandaş arasındaki güven perçinlenmiş olur” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile videokonferans üzerinden toplantı yapan Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “Bu salgını büyük hasar olmadan atlatmak açısından özveriyle çalışan bütün kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aile yardımları sigortası 1974’ten beri hayata geçmedi. Bunu sizlerden istirham ediyorum. Bu işin siyasi görüşü yok. Fakirin sağcısı, solcusu mu olur?”