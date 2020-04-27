Çalıntı motosiklet ile kaza yaptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Balıkesir-Bursa karayolu üzerindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yakınlarında meydana geldi. 16 AHP 622 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Suriye uyruklu Malik T., direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Motosikletin devrilmesiyle yaralanan Malik T., kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı olduğunu belirledi. Çalıntı motosiklet ile kaza yapan Malik T. ile ilgili, çalıntı motosiklet nedeniyle soruşturma başlatılırken, sokağa çıkma yasağını ve trafik kuralları ihlal nedeniyle ceza uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.