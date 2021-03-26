MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi
GeriGündem Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Hayati Harrani Mahallesinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi’ndeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi

Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi