Çalıntı minibüsle fıstık çalmak isteyen 3 şüpheli yakayı ele verdi

Hayati Harrani Mahallesinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi’ndeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara